Удар по аэропорту Эр-Рияда унес 12 жизней — Deutsche Welle

В Саудовской Аравии в результате удара по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек, еще как минимум 309 получили ранения. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

По данным ведомства, среди погибших — четверо граждан Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также граждане США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Всем раненым оказывают медицинскую помощь в нескольких больницах Эр-Рияда. Работу аэропорта приостановили на неопределенный срок.

Данные о попадании в терминал

Саудовский чиновник, говоривший с Associated Press на условиях анонимности, заявил, что многие люди пострадали после попадания ракеты в пассажирский терминал. Медицинский источник AFP сообщил, что врачей неотложной помощи вызвали в больницы по всему Эр-Рияду, а раненых доставляли в различные медучреждения города.

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Возле пассажирского терминала заметили автомобили скорой помощи. Посольства Германии, США, Канады и Испании в Эр-Рияде призвали своих граждан избегать аэропорта. Канадское дипломатическое представительство предупредило о длительной военной активности.

Снаряд возле аэропорта Даммама

Через несколько часов коалиция во главе с Саудовской Аравией, воюющая против хуситов в Йемене, заявила, что снаряд упал возле Международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме. Поддерживаемые Ираном хуситы не сразу взяли на себя ответственность за атаку в Эр-Рияде.

Аэропорт Эр-Рияда уже подвергался атакам в течение недели. Ранее хуситы заявляли об ответственности за удары, в результате которых погибли четыре человека, еще несколько получили ранения, а самолеты были повреждены. Etihad Airways, Qatar Airways и Kuwait Airways отменили часть рейсов в Эр-Рияд.

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