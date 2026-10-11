Atak na lotnisko w Rijadzie zabił 12 osób — Deutsche Welle

W Arabii Saudyjskiej w wyniku ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie zginęło 12 osób, a co najmniej 309 zostało rannych. Deutsche Welle podaje, powołując się na Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej.

Według urzędu wśród zabitych jest czterech obywateli Arabii Saudyjskiej, dwóch obywateli Bangladeszu, a także obywatele USA, Egiptu, Jordanii, Syrii, Palestyny i Sudanu. Wszyscy ranni otrzymują pomoc medyczną w kilku szpitalach w Rijadzie. Działalność lotniska zawieszono na czas nieokreślony.

Informacje o trafieniu w terminal

Saudyjski urzędnik, który rozmawiał z Associated Press pod warunkiem zachowania anonimowości, oświadczył, że wiele osób ucierpiało po trafieniu rakiety w terminal pasażerski. Medyczne źródło AFP poinformowało, że lekarzy medycyny ratunkowej wezwano do szpitali w całym Rijadzie, a rannych przewożono do różnych placówek medycznych w mieście.

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W pobliżu terminalu pasażerskiego zauważono karetki pogotowia. Ambasady Niemiec, USA, Kanady i Hiszpanii w Rijadzie wezwały swoich obywateli do unikania lotniska. Kanadyjska placówka dyplomatyczna ostrzegła przed długotrwałą aktywnością wojskową.

Pocisk w pobliżu lotniska w Dammamie

Kilka godzin później koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, walcząca z Huti w Jemenie, oświadczyła, że pocisk spadł w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Fahda w Dammamie. Wspierani przez Iran Huti nie przyznali się od razu do odpowiedzialności za atak w Rijadzie.

Lotnisko w Rijadzie już wcześniej było atakowane w ciągu tygodnia. Wcześniej Huti przyznawali się do odpowiedzialności za uderzenia, w których zginęły cztery osoby, kilka kolejnych zostało rannych, a samoloty zostały uszkodzone. Etihad Airways, Qatar Airways i Kuwait Airways odwołały część lotów do Rijadu.

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