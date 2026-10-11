南非总统办公室撤回了一项关于国有企业的法案，此前执政的非洲人国民大会在民族团结政府中的合作伙伴反对拟议模式。总统府部长马罗佩内·拉莫克戈帕证实，该文件正在修订。

据TimesLIVE报道，该法案的初始版本规定成立一家名为State Asset Management SOC，即Samsoc的国有控股公司。计划将目前由相关部委监管的战略性国有公司移交给该公司。

政府合作伙伴的反对

民主联盟、因卡塔自由党以及非国大在民族团结政府中的其他合作伙伴，还有商界，都反对控股模式。非国大控制国民议会40%的席位，因此要通过该文件，需要获得合作伙伴的支持，其中包括民主联盟。

拉莫克戈帕表示，在与各政党协商并收到公众意见后，很明显该法案的原始形式无法继续推进。该法案在计划投票前数周被撤回。

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以委员会取代控股公司

尚未提交内阁审议的更新版文件，将以委员会或机构取代Samsoc。该机构将由总统西里尔·拉马福萨领导，规划、监测与评估部门将负责协调工作。

拟议模式规定，国有公司将保留与相关部委的联系，并可能分别在约翰内斯堡证券交易所上市。具体而言，Eskom将继续归电力与能源部管辖，Transnet、South African Airways和Airports Company South Africa将归交通部门管辖，Denel将归国防部管辖，SABC则归入通信与数字技术领域。

拉莫克戈帕表示，民族团结政府各党已同意支持修改后的混合模式。委员会将在法案工作最终完成之前开始运作。其任务将是监督和协调国有企业的活动，以提高其盈利能力；最终目标被称为建立主权财富基金。

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