В ЮАР администрация президента отозвала законопроект о государственных предприятиях после того, как против предложенной модели выступили партнеры правящего Африканского национального конгресса в правительстве национального единства. Министр в администрации президента Маропене Рамокгопа подтвердила, что документ перерабатывают.

Как сообщает TimesLIVE, первоначальный вариант законопроекта предусматривал создание государственной холдинговой компании State Asset Management SOC, или Samsoc. В нее планировали передать стратегические государственные компании, которые сейчас подчиняются профильным министерствам.

Сопротивление партнеров в правительстве

Против холдинговой модели выступили Демократический альянс, Партия свободы Инката и другие партнеры АНК в правительстве национального единства, а также бизнес-сектор. АНК контролирует 40% мест в Национальной ассамблее, поэтому для принятия документа ему требовалась поддержка партнеров, в частности Демократического альянса.

По словам Рамокгопы, после консультаций с партиями и получения общественных комментариев стало очевидно, что законопроект в первоначальном виде не сможет продвинуться дальше. Его отозвали за несколько недель до запланированного голосования.

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Комиссия вместо холдинга

Обновленная версия документа, которую еще не представили на рассмотрение кабинета министров, должна заменить Samsoc комиссией или агентством. Ее возглавит президент Сирил Рамафоса, а координацией будет заниматься департамент планирования, мониторинга и оценки.

Предложенная модель предусматривает, что государственные компании сохранят связь с профильными министерствами и могут быть отдельно размещены на Йоханнесбургской фондовой бирже. В частности, Eskom должна остаться в ведении министерства электроэнергетики и энергетики, Transnet, South African Airways и Airports Company South Africa — транспортного ведомства, Denel — министерства обороны, а SABC — в сфере коммуникаций и цифровых технологий.

Рамокгопа заявила, что партии правительства национального единства согласились поддержать измененную гибридную модель. Комиссия должна начать работу еще до окончательного завершения работы над законопроектом. Ее задачей будет надзор и координация деятельности госпредприятий, чтобы повысить их прибыльность; конечной целью названо создание суверенного фонда благосостояния.

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