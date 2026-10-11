W Republice Południowej Afryki administracja prezydenta wycofała projekt ustawy o przedsiębiorstwach państwowych po tym, jak przeciwko proponowanemu modelowi wystąpili partnerzy rządzącego Afrykańskiego Kongresu Narodowego w rządzie jedności narodowej. Minister w administracji prezydenta Maropene Ramokgopa potwierdziła, że dokument jest przerabiany.

Jak informuje TimesLIVE, pierwotna wersja projektu przewidywała utworzenie państwowej spółki holdingowej State Asset Management SOC, czyli Samsoc. Planowano przekazać do niej strategiczne spółki państwowe, które obecnie podlegają właściwym ministerstwom.

Sprzeciw partnerów w rządzie

Przeciwko modelowi holdingowemu wystąpiły Sojusz Demokratyczny, Partia Wolności Inkatha oraz inni partnerzy ANC w rządzie jedności narodowej, a także sektor biznesowy. ANC kontroluje 40% miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, dlatego do przyjęcia dokumentu potrzebował poparcia partnerów, w tym Sojuszu Demokratycznego.

Według Ramokgopy po konsultacjach z partiami i otrzymaniu uwag publicznych stało się jasne, że projekt ustawy w pierwotnej formie nie będzie mógł posunąć się dalej. Został wycofany na kilka tygodni przed planowanym głosowaniem.

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Komisja zamiast holdingu

Zaktualizowana wersja dokumentu, która nie została jeszcze przedstawiona gabinetowi ministrów do rozpatrzenia, ma zastąpić Samsoc komisją lub agencją. Na jej czele stanie prezydent Cyril Ramaphosa, a koordynacją zajmie się Departament Planowania, Monitorowania i Oceny.

Proponowany model zakłada, że spółki państwowe zachowają związki z właściwymi ministerstwami i mogą zostać osobno wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w Johannesburgu. W szczególności Eskom ma pozostać pod nadzorem ministerstwa energii elektrycznej i energetyki, Transnet, South African Airways i Airports Company South Africa — resortu transportu, Denel — ministerstwa obrony, a SABC — w obszarze komunikacji i technologii cyfrowych.

Ramokgopa oświadczyła, że partie rządu jedności narodowej zgodziły się poprzeć zmieniony, hybrydowy model. Komisja ma rozpocząć pracę jeszcze przed ostatecznym zakończeniem prac nad projektem ustawy. Jej zadaniem będzie nadzór i koordynacja działalności przedsiębiorstw państwowych, aby zwiększyć ich rentowność; jako cel końcowy wskazano utworzenie państwowego funduszu majątkowego.

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