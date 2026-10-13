W środkowej części Pakistanu pociąg pasażerski wykoleił się w mieście Sher Shah w prowincji Pendżab. W wyniku wypadku co najmniej cztery osoby zginęły, a 30 zostało rannych.

Wypadek w Pendżabie

O incydencie informuje The Hindu, powołując się na policję i rzecznika Pakistan Railways. Według publikacji do wypadku doszło wcześnie we wtorek rano. Rzecznik pakistańskich kolei Kaleem Akhtar poinformował, że pociąg wykoleił się w Sher Shah.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Trasa pociągu

Według Akhtara pociąg jechał z Karaczi do Peszawaru. Źródło nazywa Karaczi, skąd wyruszył pociąg, południowym miastem portowym Pakistanu. Miejscem docelowym był Peszawar — miasto w północno-zachodniej części kraju. Sher Shah, gdzie doszło do wypadku, leży w prowincji Pendżab. Informacje o zabitych i rannych przekazały policja oraz przedstawiciel kolei.

Czytaj nas na