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Wiadomości Świat

W Pakistanie pociąg wykoleił się, co najmniej 4 osoby zginęły — The Hindu

Fedir Krysztowski 13 października 2026 07:35
W Pakistanie pociąg wykoleił się, co najmniej 4 osoby zginęły — The Hindu

W środkowej części Pakistanu pociąg pasażerski wykoleił się w mieście Sher Shah w prowincji Pendżab. W wyniku wypadku co najmniej cztery osoby zginęły, a 30 zostało rannych.

Wypadek w Pendżabie

O incydencie informuje The Hindu, powołując się na policję i rzecznika Pakistan Railways. Według publikacji do wypadku doszło wcześnie we wtorek rano. Rzecznik pakistańskich kolei Kaleem Akhtar poinformował, że pociąg wykoleił się w Sher Shah.

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Trasa pociągu

Według Akhtara pociąg jechał z Karaczi do Peszawaru. Źródło nazywa Karaczi, skąd wyruszył pociąg, południowym miastem portowym Pakistanu. Miejscem docelowym był Peszawar — miasto w północno-zachodniej części kraju. Sher Shah, gdzie doszło do wypadku, leży w prowincji Pendżab. Informacje o zabitych i rannych przekazały policja oraz przedstawiciel kolei.

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