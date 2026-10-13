У Пакистані поїзд зійшов з рейок, щонайменше 4 загиблих — The Hindu

У центральній частині Пакистану пасажирський поїзд зійшов з рейок у місті Шер-Шах провінції Пенджаб. Унаслідок аварії щонайменше четверо людей загинули, ще 30 дістали поранення.

Аварія в Пенджабі

Про інцидент The Hindu повідомляє з посиланням на поліцію та речника Pakistan Railways. За даними видання, аварія сталася рано-вранці у вівторок. Речник пакистанської залізниці Калім Ахтар повідомив, що поїзд зійшов з рейок у Шер-Шаху.

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Маршрут поїзда

За словами Ахтара, поїзд прямував із Карачі до Пешавара. Карачі, звідки вирушив поїзд, джерело називає південним портовим містом Пакистану. Пунктом призначення був Пешавар — місто на північному заході країни. Шер-Шах, де сталася аварія, розташований у провінції Пенджаб. Відомості про загиблих і поранених надали поліція та представник залізниці.

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