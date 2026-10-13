В центральной части Пакистана пассажирский поезд сошел с рельсов в городе Шер-Шах провинции Пенджаб. В результате аварии как минимум четыре человека погибли, еще 30 получили ранения.

Авария в Пенджабе

Об инциденте The Hindu сообщает со ссылкой на полицию и представителя Pakistan Railways. По данным издания, авария произошла рано утром во вторник. Представитель пакистанской железной дороги Калим Ахтар сообщил, что поезд сошел с рельсов в Шер-Шахе.

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Маршрут поезда

По словам Ахтара, поезд следовал из Карачи в Пешавар. Источник называет Карачи, откуда отправился поезд, южным портовым городом Пакистана. Пунктом назначения был Пешавар — город на северо-западе страны. Шер-Шах, где произошла авария, расположен в провинции Пенджаб. Сведения о погибших и раненых предоставили полиция и представитель железной дороги.

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