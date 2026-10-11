Судья Рауль Эрнандес в мексиканском городе Энсенада признал троих мужчин виновными в убийстве австралийских братьев Каллума и Джейка Робинсонов и их друга из США Картера Роуда. Трое иностранцев приехали в штат Нижняя Калифорния заниматься серфингом в апреле 2024 года.

Как сообщает Taipei Times, виновными признали Хесуса Херардо Гарсию, известного как Эль Кекас, а также Иринео Франсиско «N» и Анхеля Хесуса «N». Помимо тройного убийства, суд признал их виновными в вооруженном ограблении и вооруженной краже автомобиля.

Исчезновение во время поездки

Каллум и Джейк Робинсоны и Картер Роуд прибыли в Нижнюю Калифорнию в апреле 2024 года. Вскоре после прибытия в поселок Пунта-Сан-Хосе, расположенный примерно в 80 километрах от Энсенады, они были объявлены пропавшими без вести. Тела троих мужчин нашли 3 мая в колодце.

Гарсия, названный исполнителем убийств, был задержан в мае 2024 года вместе со своей бывшей партнершей Ари Гисселл Сильвой Раей, Иринео Франсиско «N» и Анхелем Хесусом «N». Во время судебного процесса Сильва Рая заявила, что Гарсия признался ей: он прибыл к палатке иностранцев с пистолетом калибра 9 мм.

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Прокуратура просит 210 лет заключения

По данным прокуратуры штата Нижняя Калифорния, Сильва Рая 27 апреля 2024 года прибыла в Пунта-Сан-Хосе, встретилась с тремя иностранцами и подстрекала одного из своих спутников ограбить их. По версии прокуратуры, ограбление произошло на следующий день.

Сильва Рая, у которой нашли мобильный телефон одного из убитых, в ноябре 2025 года была приговорена к 20 годам заключения. В рамках ускоренной процедуры она признала вину в ограблении при отягчающих обстоятельствах и краже автомобиля с применением насилия.

Прокуратура просит назначить каждому из троих признанных виновными по 210 лет заключения. Судья должен объявить окончательное наказание в пятницу. Отец погибших австралийцев Мартин Робинсон назвал обвинительный приговор важным моментом в долгом и болезненном стремлении семьи к справедливости.

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