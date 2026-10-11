Sędzia Raul Hernandez w meksykańskim mieście Ensenada uznał trzech mężczyzn za winnych zabójstwa australijskich braci Calluma i Jake’a Robinsonów oraz ich przyjaciela ze Stanów Zjednoczonych, Cartera Rhoada. Trzej cudzoziemcy przyjechali do stanu Baja California na surfing w kwietniu 2024 roku.

Jak podaje Taipei Times, za winnych uznano Jesusa Gerardo Garcię, znanego jako El Kekas, a także Irineo Francisco „N” i Angela Jesusa „N”. Oprócz potrójnego zabójstwa sąd uznał ich za winnych zbrojnego rabunku i zbrojnej kradzieży pojazdu.

Zaginięcie podczas podróży

Callum i Jake Robinsonowie oraz Carter Rhoad przybyli do Baja California w kwietniu 2024 roku. Wkrótce po przyjeździe do miejscowości Punta San Jose, położonej około 80 kilometrów od Ensenady, zostali zgłoszeni jako zaginieni. Ciała trzech mężczyzn znaleziono 3 maja w studni.

Garcia, wskazany jako sprawca zabójstw, został zatrzymany w maju 2024 roku wraz ze swoją byłą partnerką Ari Gissell Silvą Rayą, Irineo Francisco „N” i Angelem Jesusem „N”. Podczas procesu Silva Raya zeznała, że Garcia przyznał jej, iż przybył do namiotu cudzoziemców z pistoletem kalibru 9 mm.

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Prokuratura żąda 210 lat więzienia

Według prokuratury stanu Baja California Silva Raya przybyła do Punta San Jose 27 kwietnia 2024 roku, spotkała się z trzema cudzoziemcami i podżegała jednego ze swoich towarzyszy do ich obrabowania. Według wersji prokuratury rabunek miał miejsce następnego dnia.

Silva Raya, u której znaleziono telefon komórkowy jednego z zamordowanych, została w listopadzie 2025 roku skazana na 20 lat więzienia. W ramach przyspieszonej procedury przyznała się do rozboju z okolicznościami obciążającymi oraz kradzieży pojazdu z użyciem przemocy.

Prokuratura domaga się dla każdego z trzech uznanych za winnych kary po 210 lat więzienia. Sędzia ma ogłosić ostateczny wyrok w piątek. Martin Robinson, ojciec zmarłych Australijczyków, nazwał wyrok skazujący ważnym momentem w długim i bolesnym dążeniu rodziny do sprawiedliwości.

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