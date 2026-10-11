У Мексиці трьох чоловіків визнали винними у вбивстві серферів — Taipei Times

Суддя Рауль Ернандес у мексиканському місті Енсенада визнав трьох чоловіків винними у вбивстві австралійських братів Каллума і Джейка Робінсонів та їхнього друга зі США Картера Редда Роада. Троє іноземців приїхали до штату Нижня Каліфорнія на серфінг у квітні 2024 року.

Як повідомляє Taipei Times, винними визнали Хесуса Херардо Гарсію, відомого як Ель Кекас, а також Ірінео Франсіско «N» та Анхеля Хесуса «N». Крім потрійного вбивства, суд визнав їх винними у збройному пограбуванні та збройному викраденні автомобіля.

Зникнення під час поїздки

Каллум і Джейк Робінсони та Картер Редд Роад прибули до Нижньої Каліфорнії у квітні 2024 року. Невдовзі після приїзду до містечка Пунта-Сан-Хосе, розташованого приблизно за 80 кілометрів від Енсенади, про них повідомили як про зниклих безвісти. Тіла трьох чоловіків знайшли 3 травня у колодязі.

Гарсію, якого назвали виконавцем убивств, затримали у травні 2024 року разом із його колишньою партнеркою Арі Гісселл Сільвою Раєю, Ірінео Франсіско «N» та Анхелем Хесусом «N». Під час судового процесу Сільва Рая заявила, що Гарсія зізнався їй: він прибув до намету іноземців із пістолетом калібру 9 мм.

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Прокуратура просить 210 років ув'язнення

За даними прокуратури штату Нижня Каліфорнія, Сільва Рая 27 квітня 2024 року прибула до Пунта-Сан-Хосе, зустрілася з трьома іноземцями та підбурила одного зі своїх супутників пограбувати їх. Пограбування, за версією прокуратури, сталося наступного дня.

Сільву Раю, у якої знайшли мобільний телефон одного з убитих, у листопаді 2025 року засудили до 20 років ув'язнення. Вона визнала провину в пограбуванні з обтяжувальними обставинами та викраденні автомобіля із застосуванням насильства в межах прискореної процедури.

Прокуратура просить призначити кожному з трьох визнаних винними по 210 років ув'язнення. Остаточне покарання суддя має оголосити у п'ятницю. Батько загиблих австралійців Мартін Робінсон назвав обвинувальний вирок важливим моментом у тривалому й болісному прагненні родини до справедливості.

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