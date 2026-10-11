美国陆军向国防公司Kaizen Laboratories拨款4300万美元，用于开发处理高度敏感军事材料的应用软件。Defense News报道。

4900万美元协议

这份估值为4900万美元的IDIQ类型合同涉及任务和企业应用程序、人员工作流程、会计和报告，这些内容服务于美国陆军的会计系统。该框架协议允许陆军现在及未来订购不同的软件产品。消息人士称，合同金额可能根据需求增加。

Kaizen Labs联合创始人兼首席执行官尼希尔·雷迪表示，陆军正在改变采购软件的方式，因为任务不能等待数年才能完成定制部署。他说，该协议应让陆军机构能够更直接地获取关键行动所需的应用程序。

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应用领域

雷迪表示，合同中剩余的600万美元可用于战备、人员、设施、后勤或行动管理软件。他举例称，美国国防部有一个网络门户，军人可通过该门户为活动预订住宿。这类平台包含处理数据和日程安排的组件，并可能涵盖与其他系统相关的数字服务。

今年8月，Kaizen还为经过核实的美国国防部买家创建了一个反无人机系统在线市场。该公司与Joint Interagency Task Force 401共同开发了该平台，后者致力于推动政府机构与开发反无人机技术的公司之间的合作。

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