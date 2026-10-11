Армия США выделила оборонной компании Kaizen Laboratories 43 млн долларов на создание прикладного программного обеспечения для работы с высокочувствительными военными материалами. Об этом сообщает Defense News.

Соглашение на 49 млн долларов

Контракт типа IDIQ, оцениваемый в 49 млн долларов, касается миссионных и корпоративных приложений, рабочих процессов персонала, учета и отчетности, поддерживающих учетные системы Армии США. Рамочное соглашение позволяет армии заказывать различные программные продукты сейчас и в будущем. По данным источника, сумма контракта может увеличиться в зависимости от спроса.

Сооснователь и генеральный директор Kaizen Labs Нихил Редди заявил, что армия меняет подход к закупке программного обеспечения, поскольку миссии не могут годами ждать индивидуального внедрения. По его словам, соглашение должно предоставить армейским организациям более прямой доступ к приложениям, необходимым для критически важных операций.

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Направления применения

Оставшиеся 6 млн долларов в рамках контракта, по словам Редди, могут направить на программное обеспечение для боевой готовности, управления персоналом, объектами, логистикой или операциями. В качестве примера он привел веб-портал Министерства обороны США, через который военнослужащие могут бронировать проживание для мероприятий. Такие платформы содержат компоненты для работы с данными и расписанием и могут охватывать цифровые сервисы, связанные с другими системами.

В августе Kaizen также создала онлайн-маркетплейс систем противодействия беспилотникам для верифицированных покупателей Министерства обороны США. Компания разработала платформу совместно с Joint Interagency Task Force 401, которая работает над взаимодействием правительственных структур и компаний, развивающих технологии противодействия дронам.

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