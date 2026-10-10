Президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой восстановить отклонённый иск против своей соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и других лиц. Как сообщает TimesLIVE, Трамп утверждает, что ответчики якобы вступили в сговор, чтобы связать его избирательную кампанию с Россией с целью повлиять на выборы 2016 года.

Отклонённый иск и санкции

Трамп подал иск в федеральный суд во Флориде в 2022 году, когда после поражения на выборах 2020 года не занимал пост президента. Среди ответчиков также были бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, Национальный комитет Демократической партии и другие лица.

В иске утверждалось, что Клинтон и её союзники распространяли якобы ложную версию о сговоре кампании Трампа с Россией. В частности, документ содержал обвинения в рэкете и сговоре с целью причинить вред ложными утверждениями.

Окружной судья Дональд Мидлбрукс отклонил дело, указав, в частности, что Трамп слишком поздно подал часть требований. Судья сравнил иск с «двухсотстраничным политическим манифестом», в котором изложены претензии к оппонентам Трампа. Позднее Мидлбрукс обязал Трампа и его ведущую адвокатку по этому делу Алину Хаббу выплатить почти 1 млн долларов судебных издержек и сборов.

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Аргументы сторон

Судья отметил, что иск был направлен на недобросовестное продвижение политического нарратива, и указал на злоупотребление судебными процедурами, заведомо ложные фактические утверждения и необоснованные правовые теории. Апелляционный суд США 11-го округа в Атланте в 2025 году поддержал как отклонение иска, так и санкции.

Адвокаты Трампа и Хаббы в обращении в Верховный суд заявили, что срок подачи иска следовало продлить, поскольку Трамп отложил судебный процесс во время своего первого президентского срока, чтобы исполнять конституционные обязанности. Они также заявили, что вмешательство Верховного суда необходимо для защиты президентства.

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера 2019 года установило, что Россия — государство-агрессор — систематически вмешивалась в президентские выборы США 2016 года. В то же время оно не установило, что участники кампании Трампа вступили в сговор или координировали действия с правительством России относительно вмешательства в выборы.

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