Сенат Мексики единогласно одобрил реформу Федерального закона о защите прав потребителей, предусматривающую наказания за навязчивые телемаркетинговые звонки и другие несанкционированные коммерческие контакты. Об этом сообщает Mexico News Daily.

Штрафы за звонки и сообщения

Согласно проекту, компании могут оштрафовать на сумму от 56 570 до 2,3 млн мексиканских песо за постоянные обращения к людям без их согласия с предложениями кредитных карт, страхования, займов, услуг или других товаров.

Изменения будут касаться не только телефонных звонков. Они также охватывают другие каналы, используемые для рекламных обращений к потребителям, в частности цифровые инструменты и мессенджеры вроде WhatsApp. Сенатор Мария дель Росио Корона Накамура также отметила, что компании не смогут обращаться к людям без их согласия через текстовые сообщения, электронную почту или другие средства.

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Действующие реестры не остановили спам

Автор инициативы, сенатор от Партии национального действия Майули Латифа Мартинес Симон, заявила, что реформа должна защитить частную жизнь потребителей и дать им возможность отказываться от рекламы. Ее первоначальное предложение предусматривало создание реестра по образцу американского Do Not Call Registry, однако другие сенаторы подчеркнули необходимость усилить санкции.

В Мексике уже действуют два реестра для отказа от нежелательной рекламы: REPEP для коммерческих звонков и REUS для финансовых услуг. По данным Truecaller, Мексика занимает шестое место в мире по количеству спам-контактов: один пользователь в среднем получает от 20 до 25 таких обращений в месяц. Документ передадут в Палату депутатов для рассмотрения и окончательного голосования. В случае одобрения реформа вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном вестнике Федерации.

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