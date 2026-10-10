Senat Meksyku jednogłośnie zatwierdził reformę federalnej ustawy o ochronie praw konsumentów, która przewiduje kary za natarczywe połączenia telemarketingowe i inne nieautoryzowane kontakty handlowe. Poinformował o tym Mexico News Daily.

Grzywny za połączenia i wiadomości

Zgodnie z projektem firmy mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od 56 570 do 2,3 mln meksykańskich peso za uporczywe kontaktowanie się z ludźmi bez ich zgody w celu oferowania kart kredytowych, ubezpieczeń, pożyczek, usług lub innych towarów.

Zmiany będą dotyczyć nie tylko połączeń telefonicznych. Obejmą także inne kanały wykorzystywane do kierowania reklam do konsumentów, w tym narzędzia cyfrowe i komunikatory takie jak WhatsApp. Senator María del Rocío Corona Nakamura zaznaczyła również, że firmy nie będą mogły kontaktować się z ludźmi bez ich zgody za pośrednictwem wiadomości tekstowych, poczty elektronicznej ani innych środków.

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Obecne rejestry nie powstrzymały spamu

Autorka inicjatywy, senator Partii Akcji Narodowej Mayuli Latifa Martínez Simón, oświadczyła, że reforma ma chronić prywatność konsumentów i umożliwić im rezygnację z reklam. Jej pierwotna propozycja przewidywała utworzenie rejestru na wzór amerykańskiego Do Not Call Registry, jednak inni senatorowie podkreślili potrzebę zaostrzenia sankcji.

W Meksyku działają już dwa rejestry umożliwiające rezygnację z niechcianej reklamy: REPEP dla połączeń handlowych oraz REUS dla usług finansowych. Według Truecaller Meksyk zajmuje szóste miejsce na świecie pod względem liczby kontaktów spamowych: jeden użytkownik otrzymuje średnio od 20 do 25 takich kontaktów miesięcznie. Dokument zostanie przekazany Izbie Deputowanych do rozpatrzenia i ostatecznego głosowania. Jeśli zostanie zatwierdzony, reforma wejdzie w życie następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Federacji.

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