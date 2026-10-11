Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odradziło podróże do Arabii Saudyjskiej i innych państw regionu z powodu szybko zmieniającej się i nieprzewidywalnej sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Poinformował o tym ERR News.

Ostrzeżenie dla obywateli Estonii

Resort zaznaczył, że nowe ataki mogą nastąpić niemal bez ostrzeżenia. Dalsza eskalacja może również spowodować znaczne zakłócenia w ruchu lotniczym, a nawet tymczasowe zamknięcie granic państwowych.

Obywateli Estonii, którzy już przebywają w regionie, wezwano do zachowania szczególnej ostrożności, unikania masowych zgromadzeń i innych miejsc podwyższonego ryzyka oraz do stosowania się do poleceń lokalnych władz. Zalecono im również zarejestrowanie pobytu za granicą za pośrednictwem portalu Reisi Targalt, aby w razie potrzeby można było szybko się z nimi skontaktować.

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Atak na lotnisko w Rijadzie

ERR News informuje, że jemeńscy Huti w ostatnich dniach znacznie nasili ataki na Arabię Saudyjską, wymierzone w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną.

W nocy z soboty na niedzielę zaatakowano Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie. Według wstępnych danych w wyniku ataku zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. ERR News nazywa go najkrwawszym atakiem terrorystycznym ostatniej dekady.

Reakcja Tallinna

Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna oświadczył, że zabijanie cywilów i ataki na infrastrukturę cywilną są rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Dodał, że Estonia jednoznacznie potępia terrorystyczne ataki Huti.

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