Эстония призвала не ездить в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов — ERR News

Министерство иностранных дел Эстонии настоятельно рекомендовало не путешествовать в Саудовскую Аравию и другие страны региона из-за стремительно меняющейся и непредсказуемой ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ERR News.

Предупреждение для граждан Эстонии

В ведомстве отметили, что новые атаки могут произойти практически без предупреждения. Дальнейшая эскалация также способна вызвать значительные перебои в авиасообщении и даже временное закрытие государственных границ.

Граждан Эстонии, уже находящихся в регионе, призвали быть особенно осторожными, избегать массовых собраний и других мест повышенного риска, а также выполнять указания местных властей. Им также рекомендовали зарегистрировать свое пребывание за границей через портал Reisi Targalt, чтобы при необходимости с ними можно было быстро связаться.

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Атака на аэропорт в Эр-Рияде

ERR News сообщает, что йеменские хуситы в последние дни существенно усилили атаки на Саудовскую Аравию, направленные против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

В ночь на воскресенье был атакован Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. По предварительным данным, в результате атаки погибли 12 человек, еще более 300 получили ранения. ERR News называет ее самой смертоносной террористической атакой за последнее десятилетие.

Реакция Таллинна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что убийство гражданских лиц и атаки на гражданскую инфраструктуру являются грубыми нарушениями международного права. Он добавил, что Эстония однозначно осуждает террористические атаки хуситов.

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