因胡塞武装袭击，爱沙尼亚呼吁不要前往沙特阿拉伯——ERR News

由于中东安全局势迅速变化且不可预测，爱沙尼亚外交部强烈建议不要前往沙特阿拉伯及该地区其他国家。据ERR News报道。

对爱沙尼亚公民的警告

该部门指出，新的袭击可能几乎毫无预警地发生。局势进一步升级还可能导致航空交通严重中断，甚至暂时关闭国家边境。

已身处该地区的爱沙尼亚公民被敦促特别谨慎，避免大型集会和其他高风险地点，并遵从当地政府的指示。还建议他们通过Reisi Targalt门户网站登记其在国外的停留情况，以便在必要时能够迅速与他们取得联系。

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利雅得机场遇袭

ERR News报道称，也门胡塞武装近日显著加强了针对沙特阿拉伯的袭击，目标是平民和民用基础设施。

周日凌晨，利雅得的哈立德国王国际机场遭到袭击。初步数据显示，此次袭击造成12人死亡，另有300多人受伤。ERR News称，这是过去十年中造成死亡人数最多的恐怖袭击。

塔林的回应

爱沙尼亚外交部长马尔古斯·察赫克纳表示，杀害平民以及袭击民用基础设施是对国际法的严重违反。他补充说，爱沙尼亚明确谴责胡塞武装的恐怖袭击。

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