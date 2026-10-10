墨西哥参议院一致批准了对《联邦消费者保护法》的改革，该改革规定对侵扰性电话营销来电及其他未经授权的商业联系进行处罚。据Mexico News Daily报道。

针对电话和信息的罚款

根据该法案，企业若在未经本人同意的情况下持续联系民众，推销信用卡、保险、贷款、服务或其他商品，可能被处以56,570至230万墨西哥比索的罚款。

这些变化不仅涉及电话来电，还将涵盖用于向消费者发送广告推广的其他渠道，包括数字工具和WhatsApp等即时通讯应用。参议员玛丽亚·德尔·罗西奥·科罗纳·中村还指出，企业将不能未经本人同意通过短信、电子邮件或其他方式联系民众。

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现有登记册未能阻止垃圾信息

该倡议的作者、国家行动党参议员马尤利·拉蒂法·马丁内斯·西蒙表示，这项改革旨在保护消费者隐私，并让他们能够选择退出广告。她最初的提案规定建立一个类似美国“拒接来电登记册”的登记册，但其他参议员强调需要加强处罚。

墨西哥目前已有两个用于拒收不受欢迎广告的登记册：针对商业来电的REPEP和针对金融服务的REUS。根据Truecaller的数据，墨西哥在垃圾联系数量方面位居全球第六：一名用户平均每月收到20至25次此类联系。该文件将提交给众议院审议并进行最终表决。若获批准，该改革将在《联邦官方公报》公布后的次日生效。

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