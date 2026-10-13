英国安全局MI5负责人肯·麦卡勒姆表示，在英国，激进的反移民和反穆斯林观点正日益演变为恐怖主义意图。据他称，极端分子正考虑袭击移民中心和安置寻求庇护者的酒店。

麦卡勒姆在伦敦MI5总部举行的年度威胁评估更新会上作出上述表示，《卫报》报道。他称，从激进极右翼观点转向暴力，是该机构过去一年工作中最显著的趋势。据他称，这也促使英国整体恐怖主义威胁级别上升。

青年激进化

麦卡勒姆指出，年轻人尤其容易被卷入极右翼恐怖主义。据他称，今年某一时刻，MI5正在调查英国一名已被激进化的13岁人员案件。

他还提到，一年前，一名来自因弗克莱德的16岁居民在承认策划通过纵火焚烧格里诺克一所穆斯林中心实施大规模杀戮后，被判处10年监禁。

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来自其他国家的威胁

MI5负责人表示，伊朗正试图扩大其在英国的敌对活动，并打算选择更复杂的目标，包括诸如格洛斯特郡RAF费尔福德空军基地等军事设施。据他称，MI5过去一年针对伊朗活动的行动已导致该国超过50人被捕。麦卡勒姆称，其中相当一部分活动针对英国犹太人社群，包括恐怖主义阴谋和纵火。

麦卡勒姆称俄罗斯这一侵略国是主要侵略者，并表示俄罗斯针对西方实施了暗杀企图、炸弹威胁和网络攻击。他还表示，莫斯科曾试图通过RT和Sputnik的材料以及社交媒体上的“巨魔”账号干预2016年英国脱欧公投，同时强调可能的尝试与其实际结果之间存在差异。

此外，MI5负责人宣布成立一个新的人工智能相关威胁评估中心。他列举的风险包括，敌对国家或恐怖分子可能利用人工智能制造新型致命生物武器。

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