Глава британской службы безопасности MI5 Кен Маккаллум заявил, что в Великобритании радикальные антииммиграционные и антимусульманские взгляды всё чаще перерастают в террористические намерения. По его словам, экстремисты рассматривают возможность нападений на иммиграционные центры и отели, где размещают просителей убежища.

Об этом Маккаллум сказал во время ежегодного обновления оценки угроз в штаб-квартире MI5 в Лондоне, сообщает The Guardian. Он назвал переход от радикальных ультраправых взглядов к насилию наиболее заметной тенденцией в работе службы за последний год. По его словам, это также способствовало повышению общего уровня террористической угрозы в Соединённом Королевстве.

Радикализация молодёжи

Маккаллум отметил, что молодые люди особенно склонны к вовлечению в ультраправый терроризм. По его словам, в один из моментов этого года MI5 расследовала дело радикализированного 13-летнего человека в Великобритании.

Он также напомнил, что годом ранее 16-летний житель Инверклайда был приговорён к 10 годам лишения свободы после того, как признал вину в планировании массового убийства путём поджога мусульманского центра в Гриноке.

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Угрозы со стороны других государств

Глава MI5 заявил, что Иран пытается расширить враждебную деятельность в Великобритании и намерен выбирать более сложные цели, в том числе военные объекты, такие как авиабаза RAF Fairford в графстве Глостершир. По его словам, операции MI5 против иранской деятельности за последний год привели к более чем 50 арестам в стране. Значительная часть этой деятельности, как утверждает Маккаллум, была направлена против британских еврейских общин и включала террористические заговоры и поджоги.

Россию, государство-агрессора, Маккаллум назвал главным агрессором, заявив о попытках покушений, угрозах взрывов и кибератаках против Запада. Он также сказал, что Москва пыталась вмешиваться в референдум по Brexit 2016 года через материалы RT и Sputnik и аккаунты троллей в социальных сетях, одновременно подчеркнув разницу между возможными попытками и их фактическим результатом.

Отдельно глава MI5 сообщил о создании нового центра оценки угроз, связанных с искусственным интеллектом. Среди рисков он назвал возможность использования ИИ враждебными государствами или террористами для создания нового смертоносного биологического оружия.

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