Szef brytyjskiej służby bezpieczeństwa MI5 Ken McCallum oświadczył, że w Wielkiej Brytanii radykalne poglądy antyimigracyjne i antymuzułmańskie coraz częściej przeradzają się w zamiary terrorystyczne. Według niego ekstremiści rozważają ataki na ośrodki imigracyjne i hotele, w których zakwaterowani są osoby ubiegające się o azyl.

McCallum powiedział to podczas corocznej aktualizacji oceny zagrożeń w siedzibie MI5 w Londynie, informuje The Guardian. Przejście od radykalnych poglądów skrajnie prawicowych do przemocy nazwał najbardziej zauważalną tendencją w pracy służby w ciągu ostatniego roku. Według niego przyczyniło się to również do podwyższenia ogólnego poziomu zagrożenia terrorystycznego w Zjednoczonym Królestwie.

Radykalizacja młodzieży

McCallum zauważył, że młodzi ludzie są szczególnie podatni na zaangażowanie w skrajnie prawicowy terroryzm. Według niego w pewnym momencie tego roku MI5 prowadziło dochodzenie w sprawie zradykalizowanej 13-letniej osoby w Wielkiej Brytanii.

Przypomniał również, że rok wcześniej 16-letni mieszkaniec Inverclyde został skazany na 10 lat więzienia po przyznaniu się do planowania masowego zabójstwa poprzez podpalenie muzułmańskiego centrum w Greenock.

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Zagrożenia ze strony innych państw

Szef MI5 oświadczył, że Iran stara się rozszerzyć wrogą działalność w Wielkiej Brytanii i zamierza wybierać bardziej złożone cele, w tym obiekty wojskowe, takie jak baza lotnicza RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire. Według niego operacje MI5 przeciwko działalności Iranu w ciągu ostatniego roku doprowadziły do ponad 50 aresztowań w kraju. Znaczna część tej działalności, jak twierdzi McCallum, była wymierzona w brytyjskie społeczności żydowskie i obejmowała spiski terrorystyczne oraz podpalenia.

Rosję, państwo-agresora, McCallum nazwał głównym agresorem, mówiąc o próbach zamachów, groźbach bombowych i cyberatakach przeciwko Zachodowi. Powiedział również, że Moskwa próbowała ingerować w referendum w sprawie Brexitu w 2016 roku za pośrednictwem materiałów RT i Sputnik oraz kont trolli w mediach społecznościowych, jednocześnie podkreślając różnicę między możliwymi próbami a ich rzeczywistym rezultatem.

Osobno szef MI5 poinformował o utworzeniu nowego centrum oceny zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Wśród ryzyk wymienił możliwość wykorzystania SI przez wrogie państwa lub terrorystów do stworzenia nowej śmiercionośnej broni biologicznej.

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