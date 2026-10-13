德国铁路运营商Deutsche Bahn将从2026年12月13日起实施长途列车新的冬季时刻表。新时刻表下的车票将从10月14日起通过DB网站、Navigator应用程序和售票处购买。据The Local Germany报道，该时刻表 предусматривает更快的德国国内连接、更多国际线路，同时也包括因基础设施维修而进行的绕行。

德国境内更快的班次

汉堡和慕尼黑之间新增的ICE Sprinter列车将双向每日各运行三班。行程时间为5小时20分钟，仅停靠汉诺威和纽伦堡。与目前设有更多中途停站的班次相比，这将快20分钟。

柏林和斯图加特之间的Sprinter列车也将从每日一班增加至双向每日各三班。计划行程时间为4小时45分钟，在纽伦堡停靠。Deutsche Bahn计划在全国范围内每天运营约70班Sprinter列车。该公司还将恢复耶拿和柏林之间的直达ICE连接，波恩则几乎全年每两小时都有直达柏林的列车。

新的国际连接

Deutsche Bahn表示，国际班次将超过每日320班，比此前约多20班。从德国出发将可通过直达铁路连接抵达14个国家的200多个城市。

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自2027年3月起，汉堡和哥本哈根之间计划双向每日各运行七班。斯图加特和巴黎之间的班次将从每日10班增至12班，法兰克福和维也纳之间则从12班增至14班。2027年夏季，计划与Trenitalia和ÖBB合作开通从慕尼黑直达米兰和罗马的班次。前往米兰的预计行程时间约为6.5小时，前往罗马约为8.5小时。

票价和轨道维修

随着12月时刻表调整，长途旅行票价不会普遍上涨：最低票价将维持在6.99欧元，BahnCard 25和BahnCard 50的价格也不会改变。从10月21日起，除Deutschlandticket外的长途路线月票以及学生月票价格将下调25%。

与此同时，维修工程将影响多条关键线路。由于柏林—汉诺威走廊的施工持续至2027年12月，绕行可能使行程延长最多80分钟。科隆—法兰克福高速线路将于2027年5月15日至7月19日关闭，法兰克福—埃尔福特方向的工程将从2月6日持续至5月14日，并从2027年8月14日起继续进行。Deutsche Bahn建议乘客在行程规划工具中查询出行日期的具体路线。

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