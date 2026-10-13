Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с 13 декабря 2026 года введет новое зимнее расписание для поездов дальнего следования. Билеты на рейсы по новому графику можно будет приобрести с 14 октября через сайт DB, приложение Navigator и кассы. Как сообщает The Local Germany, расписание предусматривает более быстрые внутренние сообщения, больше международных маршрутов, а также объезды из-за ремонта инфраструктуры.

Более быстрые рейсы внутри Германии

Новый ICE Sprinter между Гамбургом и Мюнхеном будет курсировать три раза в день в каждом направлении. Время в пути составит 5 часов 20 минут, а остановки будут только в Ганновере и Нюрнберге. Это на 20 минут быстрее нынешних рейсов с большим количеством промежуточных остановок.

Также Sprinter между Берлином и Штутгартом будет курсировать три раза в день в каждом направлении вместо одного рейса в сутки. Запланированное время поездки — 4 часа 45 минут с остановкой в Нюрнберге. В целом Deutsche Bahn планирует около 70 рейсов Sprinter ежедневно по стране. Компания также восстановит прямое ICE-сообщение между Йеной и Берлином, а Бонн почти весь год будет иметь прямые поезда в Берлин каждые два часа.

Новые международные сообщения

Deutsche Bahn заявила, что количество международных рейсов превысит 320 в день — примерно на 20 больше, чем ранее. Прямое железнодорожное сообщение из Германии будет доступно более чем с 200 городами в 14 странах.

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С марта 2027 года между Гамбургом и Копенгагеном планируется семь рейсов в день в каждом направлении. Количество поездок между Штутгартом и Парижем должно вырасти с 10 до 12 в сутки, а между Франкфуртом и Веной — с 12 до 14. На лето 2027 года запланированы прямые рейсы из Мюнхена в Милан и Рим в сотрудничестве с Trenitalia и ÖBB. Ожидаемое время поездки до Милана составит около 6,5 часа, до Рима — около 8,5 часа.

Цены и ремонт путей

Общего повышения тарифов на дальние поездки с декабрьским изменением расписания не будет: самый дешевый тариф останется на уровне 6,99 евро, а стоимость BahnCard 25 и BahnCard 50 не изменится. С 21 октября стоимость месячных билетов на дальние маршруты, за исключением Deutschlandticket, и ученических месячных проездных сократят на 25%.

В то же время ремонтные работы затронут ряд ключевых маршрутов. Из-за работ на коридоре Берлин—Ганновер до декабря 2027 года объезды могут увеличить время поездки до 80 минут. Высокоскоростная линия Кёльн—Франкфурт будет закрыта с 15 мая по 19 июля 2027 года, а работы на направлении Франкфурт—Эрфурт будут продолжаться с 6 февраля по 14 мая и с 14 августа 2027 года. Deutsche Bahn советует проверять конкретный маршрут на дату поездки в планировщике путешествий.

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