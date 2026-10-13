Niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn wprowadzi od 13 grudnia 2026 roku nowy zimowy rozkład jazdy pociągów dalekobieżnych. Bilety na połączenia według nowego rozkładu będzie można kupić od 14 października przez stronę DB, aplikację Navigator oraz w kasach. Jak informuje The Local Germany, rozkład przewiduje szybsze połączenia krajowe, więcej tras międzynarodowych, ale także objazdy z powodu remontów infrastruktury.

Szybsze połączenia w Niemczech

Nowy ICE Sprinter między Hamburgiem a Monachium będzie kursował trzy razy dziennie w każdym kierunku. Czas podróży wyniesie 5 godzin i 20 minut, a postoje będą tylko w Hanowerze i Norymberdze. To o 20 minut szybciej niż obecne połączenia z większą liczbą przystanków pośrednich.

Także Sprinter między Berlinem a Stuttgartem będzie kursował trzy razy dziennie w każdym kierunku zamiast jednego połączenia dziennie. Planowany czas podróży to 4 godziny i 45 minut z postojem w Norymberdze. Łącznie Deutsche Bahn planuje około 70 połączeń Sprinter dziennie w całym kraju. Spółka przywróci również bezpośrednie połączenie ICE między Jeną a Berlinem, a Bonn przez niemal cały rok będzie mieć bezpośrednie pociągi do Berlina co dwie godziny.

Nowe połączenia międzynarodowe

Deutsche Bahn poinformowała, że liczba połączeń międzynarodowych przekroczy 320 dziennie, czyli będzie o około 20 większa niż wcześniej. Bezpośrednie połączenia kolejowe z Niemiec będą dostępne do ponad 200 miast w 14 krajach.

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Od marca 2027 roku planowanych jest siedem połączeń dziennie w każdym kierunku między Hamburgiem a Kopenhagą. Liczba podróży między Stuttgartem a Paryżem ma wzrosnąć z 10 do 12 na dobę, a między Frankfurtem a Wiedniem z 12 do 14. Na lato 2027 roku zaplanowano bezpośrednie połączenia z Monachium do Mediolanu i Rzymu we współpracy z Trenitalia i ÖBB. Przewidywany czas podróży do Mediolanu wyniesie około 6,5 godziny, a do Rzymu około 8,5 godziny.

Ceny i remonty torów

Wraz z grudniową zmianą rozkładu nie będzie ogólnej podwyżki taryf na podróże dalekobieżne: najtańsza taryfa pozostanie na poziomie 6,99 euro, a koszt BahnCard 25 i BahnCard 50 nie zmieni się. Od 21 października koszt biletów miesięcznych na trasy dalekobieżne, z wyjątkiem Deutschlandticket, oraz uczniowskich biletów miesięcznych zostanie obniżony o 25%.

Jednocześnie prace remontowe wpłyną na szereg kluczowych tras. Z powodu prac na korytarzu Berlin–Hanower do grudnia 2027 roku objazdy mogą wydłużyć podróż nawet o 80 minut. Linia dużych prędkości Kolonia–Frankfurt zostanie zamknięta od 15 maja do 19 lipca 2027 roku, a prace na trasie Frankfurt–Erfurt będą trwały od 6 lutego do 14 maja oraz od 14 sierpnia 2027 roku. Deutsche Bahn zaleca sprawdzenie konkretnej trasy na datę podróży w planerze podróży.

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