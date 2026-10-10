美国总统唐纳德·特朗普请求美国最高法院恢复其针对2016年大选对手希拉里·克林顿、前联邦调查局局长詹姆斯·科米及其他人的一宗被驳回诉讼。据TimesLIVE报道，特朗普称，被告据称合谋将他的竞选活动与俄罗斯联系起来，以影响2016年大选。

被驳回的诉讼与制裁

特朗普于2022年在佛罗里达州联邦法院提起诉讼，当时他在2020年大选失利后并未担任总统。被告还包括前英国情报人员克里斯托弗·斯蒂尔、民主党全国委员会及其他人士。

诉讼称，克林顿及其盟友散布了关于特朗普竞选团队与俄罗斯勾结的所谓虚假说法。具体而言，该文件包含敲诈勒索和共谋通过虚假陈述造成损害的指控。

联邦地区法官唐纳德·米德尔布鲁克斯驳回了该案，并指出，特朗普提出部分请求的时间过晚。法官将该诉讼比作一份“两百页的政治宣言”，其中列出了对特朗普对手的不满。此后，米德尔布鲁克斯命令特朗普及其在该案中的首席律师阿丽娜·哈巴支付近100万美元的诉讼费用和收费。

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双方论点

法官指出，该诉讼旨在不当推进一种政治叙事，并提到滥用司法程序、明知虚假的事实陈述以及毫无根据的法律理论。美国亚特兰大第11巡回上诉法院于2025年维持了对该诉讼的驳回和相关制裁。

特朗普和哈巴的律师在提交给最高法院的申请中表示，应当延长提起诉讼的期限，因为特朗普在其首个总统任期内为履行宪法职责而推迟了诉讼程序。他们还表示，需要最高法院介入以保护总统职位。

特别检察官罗伯特·穆勒2019年的调查认定，俄罗斯——侵略国——系统性干预了2016年美国总统选举。同时，调查未认定特朗普竞选团队成员与俄罗斯政府就干预选举一事达成共谋或协调行动。

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