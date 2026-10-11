塞浦路斯总统尼科斯·克里斯托祖利季斯表示，在解决塞浦路斯问题时，归还莫尔富市不容妥协。他是在莫尔富市政府组织的第46届反占领活动上作出这一表态的，《塞浦路斯邮报》报道。

作出让步的条件

克里斯托祖利季斯指出，他只准备在有助于达成功能完善且可持续解决方案的问题上作出某些让步。据他所说，他意识到希腊裔塞浦路斯一方的限制，并采取现实的做法。

总统还拒绝了他认为只能造成进程暂时活跃或虚假期待的举措。他表示，他的使命是将塞浦路斯共和国转变为一个现代国家，在其全境拥有主权，没有占领军，也没有拥有干预权的保证国。

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关于莫尔富的立场

克里斯托祖利季斯表示，谈判进程的既有成果规定归还莫尔富。他声称，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯也曾指出这一点，塞浦路斯政府支持这一目标，并且不会放弃它。

莫尔富是尼科西亚以西的一座城市，以种植柑橘闻名。1974年土耳其入侵之前，约有6500名希腊裔塞浦路斯人居住在那里，而目前该市约有3万名土耳其裔塞浦路斯人居住。

2002年至2004年的安南计划规定将莫尔富及周边村庄移交给希腊裔塞浦路斯人管理，但不包括该地区的海岸线。在2004年的公投中，65%的土耳其裔塞浦路斯人支持该计划，而76%的希腊裔塞浦路斯人投票反对。2017年克朗-蒙塔纳会议期间，古特雷斯提出的框架规定归还“一个定居点”，人们普遍认为这指的是莫尔富。

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