Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что возвращение города Морфу не подлежит компромиссу при урегулировании кипрского вопроса. Он сказал об этом на 46-м мероприятии против оккупации, организованном муниципалитетом Морфу, сообщает Cyprus Mail.

Условия для уступок

Христодулидис отметил, что готов к определенным уступкам только по вопросам, которые будут способствовать достижению функционального и устойчивого решения. По его словам, он осознает ограничения греко-кипрской стороны и придерживается реалистичного подхода.

Президент также отверг шаги, которые, по его мнению, могут создать лишь временное оживление процесса или ложные ожидания. Он заявил, что его мандат заключается в превращении Республики Кипр в современное государство, суверенное на всей своей территории, без оккупационной армии и гарантов с правом вмешательства.

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Позиция по Морфу

По словам Христодулидиса, наработки переговорного процесса предусматривают возвращение Морфу. Он утверждает, что на это указывал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а правительство Кипра поддерживает эту цель и не откажется от нее.

Морфу — город к западу от Никосии, известный выращиванием цитрусовых. До турецкого вторжения 1974 года там проживали около 6,5 тысячи греков-киприотов, тогда как сейчас в городе живут примерно 30 тысяч турок-киприотов.

План Аннана 2002–2004 годов предусматривал передачу Морфу и окружающих деревень под управление греков-киприотов, но не побережья района. На референдуме 2004 года план поддержали 65% турок-киприотов, тогда как 76% греков-киприотов проголосовали против. Во время конференции в Кран-Монтане в 2017 году рамки, предложенные Гутеррешем, предусматривали возвращение «одного населенного пункта», под которым, как широко считалось, подразумевался Морфу.

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