Христодулідіс заявив, що повернення Морфу не підлягає компромісу — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що повернення міста Морфу не підлягає компромісу під час врегулювання кіпрського питання. Про це він сказав на 46-му заході проти окупації, організованому муніципалітетом Морфу, повідомляє Cyprus Mail.

Умови для поступок

Христодулідіс зазначив, що готовий до певних поступок лише з питань, які сприятимуть досягненню функціонального та сталого рішення. За його словами, він усвідомлює обмеження грецько-кіпрської сторони та дотримується реалістичного підходу.

Президент також відкинув кроки, які, на його думку, можуть створити лише тимчасове пожвавлення процесу або хибні сподівання. Він заявив, що його мандат полягає у перетворенні Республіки Кіпр на сучасну державу, суверенну на всій своїй території, без окупаційної армії та гарантів із правом втручання.

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Позиція щодо Морфу

За словами Христодулідіса, напрацювання переговорного процесу передбачають повернення Морфу. Він стверджує, що на це вказував і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, а уряд Кіпру підтримує цю мету та не відмовиться від неї.

Морфу — місто на захід від Нікосії, відоме вирощуванням цитрусових. До турецького вторгнення 1974 року там проживали близько 6,5 тисячі греків-кіпріотів, тоді як нині в місті живуть приблизно 30 тисяч турків-кіпріотів.

План Аннана 2002–2004 років передбачав передання Морфу та навколишніх сіл під управління греків-кіпріотів, але не узбережжя району. На референдумі 2004 року план підтримали 65% турків-кіпріотів, тоді як 76% греків-кіпріотів проголосували проти. Під час конференції в Кран-Монтані 2017 року рамки, запропоновані Гутеррешем, передбачали повернення «одного населеного пункту», під яким, як широко вважалося, мався на увазі Морфу.

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