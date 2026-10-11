Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył, że powrót miasta Morfu nie podlega kompromisowi podczas uregulowania kwestii cypryjskiej. Powiedział to podczas 46. wydarzenia przeciw okupacji, zorganizowanego przez gminę Morfu, informuje Cyprus Mail.

Warunki ustępstw

Christodoulides zaznaczył, że jest gotów na pewne ustępstwa wyłącznie w kwestiach, które przyczynią się do osiągnięcia funkcjonalnego i trwałego rozwiązania. Jak powiedział, jest świadomy ograniczeń strony grecko-cypryjskiej i przyjmuje realistyczne podejście.

Prezydent odrzucił również kroki, które jego zdaniem mogą stworzyć jedynie tymczasowe ożywienie procesu lub fałszywe oczekiwania. Oświadczył, że jego mandat polega na przekształceniu Republiki Cypryjskiej w nowoczesne państwo, suwerenne na całym swoim terytorium, bez armii okupacyjnej i gwarantów mających prawo do interwencji.

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Stanowisko w sprawie Morfu

Według Christodoulidesa dorobek procesu negocjacyjnego przewiduje zwrot Morfu. Twierdzi on, że wskazywał na to również sekretarz generalny ONZ António Guterres, a rząd Cypru popiera ten cel i nie zrezygnuje z niego.

Morfu to miasto na zachód od Nikozji, znane z uprawy cytrusów. Przed turecką inwazją w 1974 roku mieszkało tam około 6,5 tys. Greków cypryjskich, podczas gdy obecnie w mieście żyje około 30 tys. Turków cypryjskich.

Plan Annana z lat 2002–2004 przewidywał przekazanie Morfu i okolicznych wsi pod administrację Greków cypryjskich, ale nie wybrzeża tego okręgu. W referendum w 2004 roku plan poparło 65% Turków cypryjskich, podczas gdy 76% Greków cypryjskich zagłosowało przeciw. Podczas konferencji w Crans-Montana w 2017 roku ramy zaproponowane przez Guterresa przewidywały zwrot „jednej miejscowości”, przez co, jak powszechnie uważano, rozumiano Morfu.

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