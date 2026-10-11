以色列军队完成橄榄收获季准备工作——《耶路撒冷邮报》

以色列国防军中央司令部已完成部队准备工作，以协调巴勒斯坦人在以色列约旦河西岸进行橄榄采收。军方预计存在巴勒斯坦人与以色列定居者发生冲突、民族主义暴力以及可能发生恐怖袭击的风险。

据《耶路撒冷邮报》报道，这些措施旨在防止A区和B区收获期间出现紧张局势。以色列军方称橄榄收获季在安全层面较为敏感，并指出，过去一个月，由于围绕土地及其控制权的争端，局势较往年恶化。

收获期间的事件

一名军方消息人士称，双方的激进团体都打算破坏今年的收获季。在本雅明地区旅责任区内的一起事件中，约200名巴勒斯坦人和活动人士聚集在一个非法前哨站对面。约20名定居者随后与他们发生冲突，据该消息人士称，期间有人投掷石块。军方抵达现场并将对峙参与者分开。

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另一起事件发生在南希伯伦丘陵，巴勒斯坦人前往那里采收橄榄。在巴勒斯坦人与以色列人对峙期间，附近一家农场的农场主为了分开人群，向空中开了一枪。一名军方消息人士表示，嫌疑人据称试图夺走农场主的武器，随后农场主击伤了他的腿部。

收获限制

军方还报告了一些情况：定居者认为，他们可以在军方出于安全考虑不允许巴勒斯坦人收获的地块上采收橄榄。一名军方代表称这种做法不可接受，并指出该问题已与定居点领导人讨论。

根据中央司令部的评估，98%的巴勒斯坦土地可在无需与军方协调的情况下收获。2%的土地需要协调，其中不到1%的这部分土地完全禁止收获。军方表示，这些限制在收获季造成困难，因此坚持与军队和警方协调作业。据该报报道，自10月初以来，已记录数十起民族主义犯罪案件。

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