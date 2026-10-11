Центральное командование Армии обороны Израиля завершило подготовку подразделений к скоординированному сбору оливок палестинцами на Западном берегу реки Иордан в Израиле. Военные ожидают рисков столкновений между палестинцами и израильскими поселенцами, националистического насилия, а также возможных террористических атак.

Как сообщает Jerusalem Post, меры направлены на предотвращение напряженности во время сбора урожая в районах A и B. В израильской армии назвали сезон сбора оливок чувствительным с точки зрения безопасности и отметили, что за последний месяц ситуация ухудшилась по сравнению с предыдущими годами из-за споров о земле и контроле над ней.

Инциденты во время сбора урожая

По словам военного источника, радикальные группы с обеих сторон намерены сорвать нынешний сезон сбора. В одном из инцидентов в зоне ответственности региональной бригады Биньямин около 200 палестинцев и активистов собрались напротив незаконного форпоста. Там возникло столкновение примерно с 20 поселенцами, во время которого, по данным источника, бросали камни. Военные прибыли на место и разделили участников противостояния.

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Другой инцидент произошел на Южных Хевронских холмах, куда палестинцы прибыли собирать оливки. Во время конфронтации между палестинцами и израильтянами владелец соседней фермы произвел выстрел в воздух, пытаясь разнять людей. Военный источник заявил, что подозреваемый якобы пытался отобрать у фермера оружие, после чего владелец фермы ранил его в ногу.

Ограничения на сбор урожая

В армии также сообщили о случаях, когда поселенцы считали, что могут собирать оливки на участках, где военные по соображениям безопасности не разрешают сбор палестинцам. Представитель армии назвал такую практику неприемлемой и отметил, что этот вопрос обсуждался с лидерами поселений.

По оценке Центрального командования, на 98% палестинских земель урожай можно собирать без координации с военными. Координации требуют 2% земель, а менее 1% из этой части полностью закрыт для сбора урожая. Военные заявили, что такие ограничения создают трудности во время сезона, поэтому настаивают на согласовании работ с армией и полицией. С начала октября, по данным издания, было зафиксировано десятки случаев националистических преступлений.

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