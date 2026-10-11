Армія Ізраїлю завершила підготовку до сезону збору оливок — Jerusalem Post

Центральне командування Армії оборони Ізраїлю завершило підготовку підрозділів до узгодженого збору оливок палестинцями на Західному березі річки Йордан в Ізраїлі. Військові очікують ризиків сутичок між палестинцями та ізраїльськими поселенцями, націоналістичного насильства, а також можливих терористичних атак.

Як повідомляє Jerusalem Post, заходи спрямовані на запобігання напруженню під час збору врожаю в районах A і B. В ізраїльській армії назвали сезон збору оливок чутливим із погляду безпеки та зазначили, що за останній місяць ситуація погіршилася порівняно з попередніми роками через суперечки щодо земель і контролю над ними.

Інциденти під час збору

За словами військового джерела, радикальні групи з обох сторін мають намір зірвати цьогорічний сезон збору. В одному з інцидентів у зоні відповідальності регіональної бригади Біньямін близько 200 палестинців та активістів зібралися навпроти незаконного форпосту. Там виникла сутичка приблизно з 20 поселенцями, під час якої, за даними джерела, кидали каміння. Військові прибули на місце та розділили учасників протистояння.

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Інший інцидент стався в Південних Хевронських пагорбах, куди палестинці прибули збирати оливки. Під час конфронтації між палестинцями та ізраїльтянами власник сусідньої ферми зробив постріл у повітря, намагаючись розняти людей. Військове джерело заявило, що підозрюваний нібито намагався відібрати у фермера зброю, після чого власник ферми поранив його в ногу.

Обмеження на збір урожаю

В армії також повідомили про випадки, коли поселенці вважали, що можуть збирати оливки на ділянках, де військові з міркувань безпеки не дозволяють збір палестинцям. Представник армії назвав таку практику неприйнятною та зазначив, що це питання обговорювали з лідерами поселень.

За оцінкою Центрального командування, на 98% палестинських земель урожай можна збирати без координації з військовими. Координації потребують 2% земель, а менш ніж 1% із цієї частини повністю закритий для збору врожаю. Військові заявили, що такі обмеження створюють труднощі під час сезону, тому наполягають на узгодженні робіт з армією та поліцією. Від початку жовтня, за даними видання, було зафіксовано десятки випадків націоналістичних злочинів.

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