Dowództwo Centralne Sił Obronnych Izraela zakończyło przygotowania jednostek do skoordynowanego zbioru oliwek przez Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu w Izraelu. Wojsko spodziewa się ryzyka starć między Palestyńczykami a izraelskimi osadnikami, przemocy nacjonalistycznej, a także możliwych ataków terrorystycznych.

Jak informuje Jerusalem Post, działania mają na celu zapobieganie napięciom podczas zbiorów na obszarach A i B. Izraelska armia określiła sezon zbioru oliwek jako wrażliwy z punktu widzenia bezpieczeństwa i zaznaczyła, że w ciągu ostatniego miesiąca sytuacja pogorszyła się w porównaniu z poprzednimi latami z powodu sporów o ziemię i kontrolę nad nią.

Incydenty podczas zbiorów

Według źródła wojskowego radykalne grupy po obu stronach zamierzają zakłócić tegoroczny sezon zbiorów. W jednym z incydentów na obszarze odpowiedzialności Brygady Regionalnej Binjamin około 200 Palestyńczyków i aktywistów zgromadziło się naprzeciwko nielegalnego posterunku. Doszło tam do starcia z około 20 osadnikami, podczas którego, według źródła, rzucano kamieniami. Wojskowi przybyli na miejsce i rozdzielili uczestników konfrontacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inny incydent miał miejsce na Południowych Wzgórzach Hebronu, dokąd Palestyńczycy przybyli zbierać oliwki. Podczas konfrontacji między Palestyńczykami a Izraelczykami właściciel pobliskiej farmy oddał strzał w powietrze, próbując rozdzielić ludzi. Źródło wojskowe oświadczyło, że podejrzany rzekomo próbował odebrać farmerowi broń, po czym właściciel farmy zranił go w nogę.

Ograniczenia dotyczące zbiorów

Armia poinformowała również o przypadkach, w których osadnicy uważali, że mogą zbierać oliwki na działkach, gdzie wojskowi ze względów bezpieczeństwa nie pozwalają na zbiory Palestyńczykom. Przedstawiciel armii nazwał tę praktykę niedopuszczalną i zaznaczył, że kwestia ta została omówiona z liderami osiedli.

Według oceny Dowództwa Centralnego na 98% palestyńskich ziem zbiory można prowadzić bez koordynacji z wojskiem. Koordynacji wymaga 2% ziem, a mniej niż 1% z tej części jest całkowicie zamknięte dla zbiorów. Wojskowi oświadczyli, że takie ograniczenia stwarzają trudności w sezonie, dlatego nalegają na uzgadnianie prac z armią i policją. Od początku października, według publikacji, odnotowano dziesiątki przypadków przestępstw nacjonalistycznych.

Czytaj nas na