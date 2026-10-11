西班牙首相佩德罗·桑切斯已启动竞选活动，为定于11月29日举行的提前议会选举做准备。此次投票将在住房危机引发的抗议活动背景下举行，这些抗议加大了对左翼联合政府的压力。

据France 24报道，少数派政府未能使其提出的紧急住房措施在议会获得通过。此后，桑切斯宣布举行提前选举，而不是原计划于2027年进行的常规投票。

住房成为竞选核心议题

87岁的马德里退休人士玛丽卡门·阿巴斯卡尔被驱逐后，全国各地的抗议活动加剧。她成为西班牙长期住房危机的象征，并于周三在医院去世。

在塞维利亚附近城市多斯埃尔马纳斯的一场集会上，桑切斯承诺，如果其政党赢得绝对多数席位，将加强立法，以保护租户免受房地产市场投机的影响。他表示，阿巴斯卡尔及为支持她而发声的活动人士“开辟了道路”，推动为住房权而进行的斗争。

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多斯埃尔马纳斯是社会主义者的历史性大本营。桑切斯正是在那里启动了2023年选举前的竞选活动；在那次选举后，他保住了职位，尽管保守派人民党在议会中赢得了更多席位。

反对派承诺变革

在大多数民调中领先的人民党领导人阿尔韦托·努涅斯·费霍奥，也在马德里召集了支持者。他周日表示，西班牙需要未来，而桑切斯“必须留在过去”，并承诺带来“彻底变革”。

费霍奥批评政府，其中包括西班牙在北非的飞地休达的局势。7月底，超过7万名移民从邻国摩洛哥抵达那里，其中数千人在混乱的条件下滞留数月。

与此同时，民调显示，人民党可能缺少单独获得多数席位所需的选票。在这种情况下，作为议会第三大力量的极右翼政党Vox，可能在潜在的联合组阁谈判中发挥关键作用。工会还宣布，将于11月11日就住房和工资问题举行全国大罢工。

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