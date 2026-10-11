Премьер-министр Испании Педро Санчес начал избирательную кампанию перед досрочными парламентскими выборами, назначенными на 29 ноября. Голосование пройдет на фоне протестов из-за жилищного кризиса, которые усилили давление на левое коалиционное правительство.

Как сообщает France 24, правительство меньшинства не смогло провести через парламент предложенные неотложные меры в сфере жилья. После этого Санчес объявил досрочные выборы вместо очередного голосования, которое планировалось провести в 2027 году.

Жилье в центре кампании

Протесты по всей стране активизировались после выселения 87-летней мадридской пенсионерки Марикармен Абаскаль, ставшей символом хронического жилищного кризиса в Испании. Она умерла в больнице в среду.

На митинге в городе Дос-Эрманас недалеко от Севильи Санчес пообещал усилить законодательство для защиты арендаторов от спекуляций на рынке недвижимости, если его партия получит абсолютное большинство. Он заявил, что Абаскаль и активисты, выступавшие в ее поддержку, «открыли путь» для борьбы за право на жилье.

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Дос-Эрманас является историческим опорным городом социалистов. Именно там Санчес начинал кампанию перед выборами 2023 года, после которых сохранил пост, хотя консервативная Народная партия получила больше мест в парламенте.

Оппозиция обещает перемены

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, лидирующий в большинстве опросов, также собрал сторонников в Мадриде. В воскресенье он заявил, что Испании нужно будущее, а Санчес «должен остаться в прошлом», пообещав «полные перемены».

Фейхоо критикует правительство, в том числе из-за ситуации в испанском анклаве Сеута в Северной Африке. В конце июля туда из соседнего Марокко прибыли более 70 тысяч мигрантов, тысячи из которых месяцами оставались в хаотичных условиях.

В то же время опросы свидетельствуют, что Народной партии может не хватить голосов для самостоятельного большинства. При таком сценарии ультраправая партия Vox, третья по численности сила в парламенте, может сыграть ключевую роль в возможных коалиционных переговорах. Профсоюзы также объявили всеобщую забастовку на 11 ноября по вопросам жилья и зарплат.

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