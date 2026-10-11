Прем’єр Санчес розпочав кампанію перед виборами в Іспанії — France 24

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розпочав виборчу кампанію перед достроковими парламентськими виборами, призначеними на 29 листопада. Голосування відбудеться на тлі протестів через житлову кризу, які посилили тиск на лівий коаліційний уряд.

Як повідомляє France 24, уряд меншості не зміг провести через парламент запропоновані невідкладні заходи у сфері житла. Після цього Санчес оголосив дострокові вибори замість чергового голосування, яке планували провести у 2027 році.

Житло в центрі кампанії

Протести по країні активізувалися після виселення 87-річної мадридської пенсіонерки Марікармен Абаскаль, яка стала символом хронічної житлової кризи в Іспанії. Вона померла в лікарні в середу.

На мітингу в місті Дос-Ерманас поблизу Севільї Санчес пообіцяв посилити законодавство для захисту орендарів від спекуляцій на ринку нерухомості, якщо його партія здобуде абсолютну більшість. Він заявив, що Абаскаль та активісти, які виступали на її підтримку, «відкрили шлях» для боротьби за право на житло.

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Дос-Ерманас є історичним опорним містом соціалістів. Саме там Санчес починав кампанію перед виборами 2023 року, після яких зберіг посаду, хоча консервативна Народна партія здобула більше місць у парламенті.

Опозиція обіцяє зміни

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо, який лідирує в більшості опитувань, також збирав прихильників у Мадриді. У неділю він заявив, що Іспанії потрібне майбутнє, а Санчес «має залишитися в минулому», пообіцявши «цілковиті зміни».

Фейхоо критикує уряд, зокрема через ситуацію в іспанському анклаві Сеута в Північній Африці. Наприкінці липня туди з сусіднього Марокко прибули понад 70 тисяч мігрантів, тисячі з яких місяцями залишалися в хаотичних умовах.

Водночас опитування свідчать, що Народній партії може забракнути голосів для самостійної більшості. За такого сценарію ультраправа партія Vox, третя за чисельністю сила в парламенті, може відіграти ключову роль у можливих коаліційних переговорах. Профспілки також оголосили загальний страйк на 11 листопада через питання житла та зарплат.

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