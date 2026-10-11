Premier Hiszpanii Pedro Sánchez rozpoczął kampanię wyborczą przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi wyznaczonymi na 29 listopada. Głosowanie odbędzie się w atmosferze protestów związanych z kryzysem mieszkaniowym, które zwiększyły presję na lewicowy rząd koalicyjny.

Jak informuje France 24, rząd mniejszościowy nie zdołał przeprowadzić przez parlament proponowanych pilnych działań w sprawie mieszkalnictwa. Sánchez ogłosił następnie przedterminowe wybory zamiast regularnego głosowania planowanego na 2027 rok.

Mieszkalnictwo w centrum kampanii

Protesty w całym kraju nasiliły się po eksmisji 87-letniej emerytki z Madrytu Maricarmen Abascal, która stała się symbolem chronicznego kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii. Zmarła w środę w szpitalu.

Na wiecu w mieście Dos Hermanas niedaleko Sewilli Sánchez obiecał zaostrzyć przepisy chroniące najemców przed spekulacją na rynku nieruchomości, jeśli jego partia zdobędzie bezwzględną większość. Oświadczył, że Abascal i aktywiści, którzy występowali w jej obronie, „utworzyli drogę” dla walki o prawo do mieszkania.

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Dos Hermanas jest historycznym bastionem socjalistów. To właśnie tam Sánchez rozpoczął kampanię przed wyborami w 2023 roku, po których zachował stanowisko, choć konserwatywna Partia Ludowa zdobyła więcej miejsc w parlamencie.

Opozycja obiecuje zmiany

Lider Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo, który prowadzi w większości sondaży, również zgromadził zwolenników w Madrycie. W niedzielę oświadczył, że Hiszpania potrzebuje przyszłości, a Sánchez „musi pozostać w przeszłości”, obiecując „całkowitą zmianę”.

Feijóo krytykuje rząd, między innymi za sytuację w hiszpańskiej enklawie Ceuta w Afryce Północnej. Pod koniec lipca przybyło tam z sąsiedniego Maroka ponad 70 tysięcy migrantów, z których tysiące przez miesiące pozostawały w chaotycznych warunkach.

Jednocześnie sondaże wskazują, że Partii Ludowej może zabraknąć głosów do samodzielnej większości. W takim scenariuszu skrajnie prawicowa partia Vox, trzecia co do wielkości siła w parlamencie, może odegrać kluczową rolę w ewentualnych negocjacjach koalicyjnych. Związki zawodowe ogłosiły także strajk generalny na 11 listopada w sprawie mieszkalnictwa i płac.

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