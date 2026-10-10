Prezydent USA Donald Trump zwrócił się do Sądu Najwyższego USA z prośbą o przywrócenie oddalonego pozwu przeciwko swojej rywalce w wyborach w 2016 roku Hillary Clinton, byłemu dyrektorowi FBI Jamesowi Comeyowi i innym osobom. Jak informuje TimesLIVE, Trump twierdzi, że pozwani rzekomo spiskowali, aby powiązać jego kampanię wyborczą z Rosją w celu wpłynięcia na wybory w 2016 roku.

Oddalony pozew i sankcje

Trump złożył pozew do sądu federalnego na Florydzie w 2022 roku, gdy po porażce w wyborach w 2020 roku nie sprawował urzędu prezydenta. Wśród pozwanych byli również były pracownik brytyjskiego wywiadu Christopher Steele, Krajowy Komitet Partii Demokratycznej oraz inne osoby.

W pozwie twierdzono, że Clinton i jej sojusznicy rozpowszechniali rzekomo fałszywą wersję o zmowie kampanii Trumpa z Rosją. W szczególności dokument zawierał zarzuty racketeeringu i spisku mającego na celu wyrządzenie szkody za pomocą fałszywych twierdzeń.

Sędzia sądu okręgowego Donald Middlebrooks oddalił sprawę, wskazując między innymi, że Trump zbyt późno zgłosił część roszczeń. Sędzia porównał pozew do „dwustustronicowego manifestu politycznego”, w którym przedstawiono pretensje wobec przeciwników Trumpa. Później Middlebrooks nakazał Trumpowi i jego głównej adwokatce w tej sprawie, Alinie Habba, zapłacić niemal 1 mln dolarów kosztów sądowych i opłat.

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Argumenty stron

Sędzia stwierdził, że pozew miał na celu nieuczciwe promowanie politycznej narracji, i wskazał na nadużywanie procedur sądowych, świadomie fałszywe twierdzenia faktyczne oraz bezzasadne teorie prawne. Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla 11. Okręgu w Atlancie w 2025 roku utrzymał w mocy zarówno oddalenie pozwu, jak i sankcje.

Prawnicy Trumpa i Habby w wystąpieniu do Sądu Najwyższego oświadczyli, że termin wniesienia pozwu powinien zostać przedłużony, ponieważ Trump odłożył postępowanie sądowe podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej, aby wykonywać obowiązki konstytucyjne. Oświadczyli również, że interwencja Sądu Najwyższego jest potrzebna, by chronić prezydenturę.

Śledztwo specjalnego prokuratora Roberta Muellera z 2019 roku ustaliło, że Rosja — państwo-agresor — systematycznie ingerowała w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Jednocześnie nie ustalono, że uczestnicy kampanii Trumpa spiskowali lub koordynowali działania z rządem Rosji w sprawie ingerencji w wybory.

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