肯尼亚启动工资自动扣缴系统——Nation Kenya

肯尼亚已启用工资核算系统与公共财政管理系统的整合，该系统将自动划转郡政府雇员的税款、养老金缴款及其他强制性缴款。据Nation Kenya报道，该系统自7月1日起运行。

工资自动扣缴

预算总监玛格丽特·尼扬康戈在参议院劳工委员会听证会上表示，工资核算系统已与综合财务管理系统IFMIS连接。在发放工资时，税后工资将支付给员工，而PAYE税、养老金缴款及其他法律规定的扣缴款项将自动汇至相关机构。

她表示，此前各郡可以向员工支付税后工资，但不缴纳强制性款项，并将这些资金用于其他经常性支出。新系统旨在防止产生新的债务，但不会覆盖其启用前累积的债务。

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郡政府欠款

根据预算总监的报告，截至2026年6月30日，郡政府在工资和强制性扣缴款项方面的欠款为1002.4亿肯尼亚先令。其中，郡行政机构占984.4亿先令，郡议会占18.0亿先令。

在郡行政机构中，内罗毕的债务规模最大，为443.6亿先令。其后是马查科斯郡，为19.5亿先令；蒙巴萨为13.3亿先令；穆兰加约为11亿先令。报告称，部分债务甚至在实行权力下放治理体系之前就已产生。

尼扬康戈还指出，未支付款项的利息和罚金可能增加总债务。参议院劳工委员会计划传唤未划转扣缴款项最多的郡的代表，以说明欠款原因及偿还措施。

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