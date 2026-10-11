W Kenii uruchomiono integrację systemu naliczania wynagrodzeń z systemem zarządzania finansami publicznymi, która ma automatycznie przekazywać podatki, składki emerytalne i inne obowiązkowe wpłaty pracowników władz hrabstw. Jak informuje Nation Kenya, system działa od 1 lipca.

Automatyczne potrącenia z wynagrodzeń

Kontrolerka budżetu Margaret Nyakang’o oświadczyła podczas przesłuchania w senackiej komisji pracy, że system naliczania wynagrodzeń połączono ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania Finansami IFMIS. Podczas wypłat wynagrodzenie netto trafia do pracownika, a podatek PAYE, składki emerytalne i inne potrącenia przewidziane prawem są automatycznie kierowane do odpowiednich instytucji.

Jak zaznaczyła, wcześniej hrabstwa mogły wypłacać pracownikom wynagrodzenia netto, lecz nie przekazywać obowiązkowych składek, wykorzystując środki na inne bieżące wydatki. Nowy system ma zapobiec powstawaniu nowych długów, jednak nie obejmie zobowiązań zgromadzonych przed jego uruchomieniem.

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Zaległości hrabstw

Zgodnie z raportem Kontrolerki Budżetu, na dzień 30 czerwca 2026 roku zaległości władz hrabstw z tytułu wynagrodzeń i obowiązkowych potrąceń wynosiły 100,24 mld szylingów kenijskich. Na organy wykonawcze hrabstw przypadało 98,44 mld szylingów, a na zgromadzenia hrabstw — 1,80 mld szylingów.

Największą wartość zobowiązań wśród organów wykonawczych hrabstw miało Nairobi — 44,36 mld szylingów. Kolejne były hrabstwo Machakos z 1,95 mld szylingów, Mombasa — z 1,33 mld oraz Murang’a — z około 1,1 mld. Część długu, według raportu, powstała jeszcze przed wprowadzeniem systemu zdecentralizowanego zarządzania.

Nyakang’o zaznaczyła również, że odsetki i kary za nieopłacone kwoty mogą zwiększać całkowite zadłużenie. Senacka komisja pracy planuje wezwać przedstawicieli hrabstw z największymi nieprzekazanymi potrąceniami, aby wyjaśnili przyczyny zaległości i działania na rzecz ich spłaty.

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