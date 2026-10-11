В Кении заработала интеграция системы начисления зарплат с системой управления государственными финансами, которая должна автоматически перечислять налоги, пенсионные и другие обязательные взносы работников окружных органов власти. Как сообщает Nation Kenya, система действует с 1 июля.

Автоматические отчисления из зарплат

Контролёр бюджета Маргарет Ньяканго заявила на слушаниях в комитете Сената по вопросам труда, что систему начисления зарплат связали с Интегрированной системой финансового управления IFMIS. При выплате чистая зарплата поступает работнику, а налог PAYE, пенсионные и другие предусмотренные законом отчисления автоматически направляются соответствующим учреждениям.

По её словам, ранее округа могли выплачивать работникам чистую зарплату, но не перечислять обязательные взносы, используя средства на другие текущие расходы. Новая система должна предотвратить появление новых долгов, однако не покроет обязательства, накопленные до её запуска.

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Задолженность округов

Согласно отчёту Контролёра бюджета, по состоянию на 30 июня 2026 года задолженность окружных органов власти по зарплатам и обязательным отчислениям составляла 100,24 млрд кенийских шиллингов. На исполнительные органы округов приходилось 98,44 млрд шиллингов, на окружные ассамблеи — 1,80 млрд шиллингов.

Наибольший объём обязательств среди исполнительных органов был у Найроби — 44,36 млрд шиллингов. Далее следовали округ Мачакос с 1,95 млрд шиллингов, Момбаса — с 1,33 млрд, Муранга — примерно с 1,1 млрд. Часть долгов, согласно отчёту, возникла ещё до введения системы децентрализованного управления.

Ньяканго также отметила, что проценты и штрафы за неуплаченные суммы могут увеличить общий долг. Комитет Сената по вопросам труда планирует вызвать представителей округов с наибольшими неперечисленными отчислениями, чтобы они объяснили причины задолженности и меры по её погашению.

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