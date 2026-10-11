У Кенії запустили систему автоматичних відрахувань із зарплат — Nation Kenya

У Кенії запрацювала інтеграція системи нарахування зарплат із системою управління державними фінансами, що має автоматично перераховувати податки, пенсійні та інші обов’язкові внески працівників окружних органів влади. Як повідомляє Nation Kenya, система діє з 1 липня.

Автоматичні відрахування із зарплат

Контролерка бюджету Маргарет Ньянканґо заявила на слуханнях у комітеті Сенату з питань праці, що систему нарахування зарплат пов’язали з Інтегрованою системою фінансового управління IFMIS. Під час виплати чиста зарплата надходить працівникові, а податок PAYE, пенсійні та інші передбачені законом відрахування автоматично спрямовуються відповідним установам.

За її словами, раніше округи могли виплачувати працівникам чисту зарплату, але не перераховувати обов’язкові внески, використовуючи кошти на інші поточні видатки. Нова система має запобігти появі нових боргів, однак не покриє зобов’язання, накопичені до її запуску.

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Заборгованість округів

Згідно зі звітом Контролера бюджету, станом на 30 червня 2026 року заборгованість окружних органів влади із зарплат та обов’язкових відрахувань становила 100,24 млрд кенійських шилінгів. На виконавчі органи округів припадало 98,44 млрд шилінгів, на окружні асамблеї — 1,80 млрд шилінгів.

Найбільший обсяг зобов’язань серед виконавчих органів мав Найробі — 44,36 млрд шилінгів. Далі йшли округи Мачакос із 1,95 млрд шилінгів, Момбаса — з 1,33 млрд, Муранґа — приблизно з 1,1 млрд. Частина боргів, за даними звіту, виникла ще до запровадження системи децентралізованого управління.

Ньянканґо також зазначила, що відсотки й штрафи за несплачені суми можуть збільшувати загальний борг. Комітет Сенату з питань праці планує викликати представників округів із найбільшими неперерахованими відрахуваннями, щоб вони пояснили причини заборгованості та заходи для її погашення.

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