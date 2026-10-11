在总统批准联邦内阁建议后，巴基斯坦在开伯尔-普什图省实施了紧急状态和省长管治。Dawn报道称。

该决定于10月11日星期日举行的联邦内阁紧急会议上作出。总理夏巴兹·谢里夫获悉了该省的安全局势。

总理办公室的一份声明指出，内阁成员审议了局势，并注意到他们认为省级当局被故意排除在反恐斗争之外。

宪法条款

内阁建议总理提请总统行使宪法权力，并根据巴基斯坦宪法第232条和第234条实施紧急状态。

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第232条规定，如果战争、外部侵略或省级当局无法应对的内部骚乱威胁到巴基斯坦或该国部分地区的安全，可以在某一省宣布紧急状态。适用该条款需要省议会通过决议。如果总统自行采取行动，紧急状态公告必须在10天内获得议会两院批准。

在紧急状态期间，议会可以就未列入联邦立法清单的事项为该省制定法律。第233条还允许总统在此期间暂停某些基本权利。

总理的声明

第234条涉及在一个省的宪政机制运行受到破坏时实施省长管治。该报指出，为此总统需要获得该省省长的请求。

谢里夫在会议上表示，他不会允许由PTI党领导的开伯尔-普什图省政府破坏国家经济稳定。他还谈到开伯尔-普什图省和俾路支省平民、警察和安全部队人员的死亡，并表示巴基斯坦曾多次敦促阿富汗遏制恐怖主义分子。

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