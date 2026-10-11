В Пакистане в провинции Хайбер-Пахтунхва ввели чрезвычайное положение и губернаторское правление после того, как президент одобрил рекомендации федерального кабинета министров. Об этом сообщает Dawn.

Решение приняли на экстренном заседании федерального кабинета в воскресенье, 11 октября. Премьер-министра Шехбаза Шарифа проинформировали о ситуации с безопасностью в провинции.

В заявлении офиса премьер-министра указано, что члены кабинета рассмотрели ситуацию и обратили внимание на, по их оценке, намеренное устранение провинциальных властей от борьбы с терроризмом.

Конституционные положения

Кабинет предложил премьер-министру посоветовать президенту воспользоваться конституционными полномочиями и ввести чрезвычайное положение в соответствии со статьями 232 и 234 Конституции Пакистана.

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Статья 232 предусматривает объявление чрезвычайного положения в провинции, если безопасности Пакистана или части страны угрожают война, внешняя агрессия или внутренние беспорядки, с которыми провинциальные власти не способны справиться. Для ее применения требуется резолюция провинциальной ассамблеи. Если президент действует самостоятельно, указ о чрезвычайном положении должны в течение 10 дней одобрить обе палаты парламента.

Во время действия чрезвычайного положения парламент может принимать законы для провинции по вопросам, не входящим в федеральный законодательный перечень. Статья 233 также позволяет президенту приостанавливать отдельные основополагающие права на этот период.

Заявления премьер-министра

Статья 234 касается введения губернаторского правления в случае нарушения работы конституционного механизма в провинции. Как отмечает издание, для этого президенту необходимо обращение губернатора провинции.

На заседании Шехбаз Шариф заявил, что не позволит правительству Хайбер-Пахтунхвы, которое возглавляет партия PTI, дестабилизировать экономику страны. Он также говорил о гибели гражданских лиц, полицейских и сотрудников сил безопасности в Хайбер-Пахтунхве и Белуджистане и заявил, что Пакистан неоднократно призывал Афганистан сдерживать террористические элементы.

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