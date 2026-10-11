W Pakistanie w prowincji Chajber Pasztunchwa wprowadzono stan wyjątkowy i rządy gubernatorskie po tym, jak prezydent zatwierdził rekomendacje federalnego gabinetu. Informuje o tym Dawn.

Decyzję podjęto na nadzwyczajnym posiedzeniu federalnego gabinetu w niedzielę, 11 października. Premier Shehbaz Sharif został poinformowany o sytuacji bezpieczeństwa w prowincji.

W oświadczeniu biura premiera wskazano, że członkowie gabinetu przeanalizowali sytuację i zwrócili uwagę na, w ich ocenie, celowe odsunięcie władz prowincjonalnych od walki z terroryzmem.

Postanowienia konstytucyjne

Gabinet zaproponował premierowi, aby doradził prezydentowi skorzystanie z uprawnień konstytucyjnych i wprowadzenie stanu wyjątkowego zgodnie z artykułami 232 i 234 Konstytucji Pakistanu.

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Artykuł 232 przewiduje ogłoszenie stanu wyjątkowego w prowincji, jeżeli bezpieczeństwu Pakistanu lub części kraju zagrażają wojna, zewnętrzna agresja lub wewnętrzne zamieszki, z którymi władze prowincjonalne nie są w stanie sobie poradzić. Jego zastosowanie wymaga rezolucji zgromadzenia prowincjonalnego. Jeśli prezydent działa samodzielnie, dekret o stanie wyjątkowym muszą w ciągu 10 dni zatwierdzić obie izby parlamentu.

W czasie stanu wyjątkowego parlament może uchwalać dla prowincji ustawy w sprawach, które nie należą do federalnego wykazu ustawodawczego. Artykuł 233 pozwala również prezydentowi zawiesić na ten okres niektóre prawa podstawowe.

Oświadczenia premiera

Artykuł 234 dotyczy wprowadzenia rządów gubernatorskich w przypadku zakłócenia funkcjonowania mechanizmu konstytucyjnego w prowincji. Jak zaznacza wydanie, prezydent potrzebuje do tego wniosku gubernatora prowincji.

Na posiedzeniu Shehbaz Sharif oświadczył, że nie pozwoli rządowi Chajber Pasztunchwa, na którego czele stoi partia PTI, destabilizować gospodarki kraju. Mówił również o śmierci cywilów, policjantów i pracowników sił bezpieczeństwa w Chajber Pasztunchwa i Beludżystanie oraz stwierdził, że Pakistan wielokrotnie wzywał Afganistan do powstrzymywania elementów terrorystycznych.

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