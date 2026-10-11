国际科学家团队得出结论，与南极冰盖质量损失相关的香港和上海海平面上升幅度将比全球平均水平高出15%至20%，《南华早报》报道。

研究人员将此归因于与南极冰层减少有关的引力变化。这些变化会重新分配世界海洋中的水，导致中国人口稠密海岸的海平面上升更为明显。

即使限制升温仍存在风险

该研究的主要作者、香港城市大学能源及环境学院助理教授林宇晨表示，即使将全球变暖限制在1.5摄氏度，南极洲在本世纪持续失去质量的概率仍为92%。

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科学家分析了数千个南极冰盖模型，得出结论称，其对上海和香港海平面上升的贡献将高于全球平均水平。林宇晨表示，南极冰进入海洋后，海水会在数周或数月内重新分配。因此，这一效应已经适用于与南极洲有关的每一厘米海平面上升。

到2100年可能出现的上升

这项于9月30日发表在同行评议期刊《Nature Geoscience》上的研究还描述了一个可能的连锁效应：如果温室气体排放未能足够迅速地减少，南极洲附近海洋变暖将使漂浮冰架变薄，而冰架崩塌会加速其所阻挡的冰川冰流入海洋。

在这种情景下，仅南极洲到2100年就可能使全球海平面上升最多25厘米。对香港和上海而言，这一贡献可能达到约29至30厘米，未计入格陵兰冰盖、山地冰川融化以及海水热膨胀的影响。研究人员估计，这样的上升幅度可能足以使超过1000万人的住房被永久淹没。

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