У Гонконгу та Шанхаї підйом моря буде на 15–20% вищим — South China Morning Post

У Гонконгу та Шанхаї підвищення рівня моря, пов’язане зі втратою маси Антарктичним льодовиковим щитом, буде на 15–20% вищим за середній світовий показник. Такого висновку дійшла міжнародна група науковців, повідомляє South China Morning Post.

Дослідники пояснюють це гравітаційними змінами, пов’язаними зі скороченням антарктичного льоду. Вони перерозподіляють воду Світового океану, через що рівень моря вздовж густонаселеного узбережжя Китаю зростає сильніше.

Ризик навіть за обмеження потепління

Провідний автор дослідження, асистент-професор Школи енергетики та довкілля Міського університету Гонконгу Лінь Ючен заявив, що навіть за обмеження глобального потепління до 1,5 градуса Цельсія Антарктида має 92-відсоткову ймовірність втрачати масу впродовж цього століття.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Науковці проаналізували тисячі моделей Антарктичного льодовикового щита та дійшли висновку, що його внесок у підвищення рівня моря в Шанхаї та Гонконгу буде вищим за середньосвітовий. За словами Ліня, після потрапляння антарктичного льоду в океан вода перерозподіляється протягом кількох тижнів або місяців. Тому цей ефект уже діє для кожного сантиметра підвищення рівня моря, пов’язаного з Антарктидою.

Можливий підйом до 2100 року

Дослідження, опубліковане 30 вересня в рецензованому журналі Nature Geoscience, також описує можливий ланцюговий ефект у разі недостатньо швидкого скорочення викидів парникових газів. Потепління океану біля Антарктиди стоншує плавучі льодові шельфи, а їхнє руйнування прискорює стікання льоду з утримуваних ними льодовиків в океан.

За таким сценарієм Антарктида сама по собі може додати до 25 сантиметрів до глобального рівня моря до 2100 року. Для Гонконгу та Шанхаю цей внесок може сягнути приблизно 29–30 сантиметрів, не враховуючи танення льодовикового щита Гренландії, гірських льодовиків і теплового розширення океанської води. За оцінкою дослідників, такого підйому може бути достатньо для постійного затоплення житла понад 10 мільйонів людей.

Читай нас у