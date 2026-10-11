В Гонконге и Шанхае повышение уровня моря, связанное с потерей массы Антарктическим ледниковым щитом, будет на 15–20% выше среднемирового показателя. К такому выводу пришла международная группа учёных, сообщает South China Morning Post.

Исследователи объясняют это гравитационными изменениями, связанными с сокращением антарктического льда. Они перераспределяют воду Мирового океана, из-за чего уровень моря вдоль густонаселённого побережья Китая повышается сильнее.

Риск даже при ограничении потепления

Ведущий автор исследования, ассистент-профессор Школы энергетики и окружающей среды Городского университета Гонконга Линь Ючэнь заявил, что даже при ограничении глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия вероятность того, что Антарктида будет терять массу в течение этого столетия, составляет 92%.

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Учёные проанализировали тысячи моделей Антарктического ледникового щита и пришли к выводу, что его вклад в повышение уровня моря в Шанхае и Гонконге будет выше среднемирового. По словам Линя, после попадания антарктического льда в океан вода перераспределяется в течение нескольких недель или месяцев. Поэтому этот эффект уже действует для каждого сантиметра повышения уровня моря, связанного с Антарктидой.

Возможный подъём к 2100 году

Исследование, опубликованное 30 сентября в рецензируемом журнале Nature Geoscience, также описывает возможный цепной эффект в случае недостаточно быстрого сокращения выбросов парниковых газов. Потепление океана возле Антарктиды истончает плавучие ледяные шельфы, а их разрушение ускоряет стекание в океан льда из удерживаемых ими ледников.

При таком сценарии одна лишь Антарктида может добавить до 25 сантиметров к глобальному уровню моря к 2100 году. Для Гонконга и Шанхая этот вклад может достичь примерно 29–30 сантиметров без учёта таяния ледникового щита Гренландии, горных ледников и теплового расширения океанской воды. По оценке исследователей, такого подъёма может быть достаточно для постоянного затопления жилья более 10 миллионов человек.

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